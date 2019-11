Emma Marrone, l’annuncio misterioso su Instagram: “Stanno per arrivare cose bellissime”

ROMA – “Sorrido. Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso”: è misterioso ma gioioso l’annuncio postato da Emma Marrone su Instagram.

La cantante salentina ha lasciato i propri fan nel mistero con poche parole: “Sorrido. Stanno per succedere cose bellissime. Vi penso. Vi racconterò tutto giorno per giorno. La musica fa accadere cose meravigliose. Voi continuate ad ascoltare Fortuna ovunque perché ha bisogno di voi per crescere. Io farò del mio meglio per rendervi felici”.

Emma non ha svelato ulteriori dettagli sulle “cose bellissime” che sono in arrivo. Per capire di cosa si tratta, dunque, si dovrà aspettare.

Fortuna, l’ultimo album di Emma Marrone, è stato registrato a Los Angeles ed è uscito il 25 ottobre scorso. Già dalla prima settimana si è ritrovato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti d’Italia, mentre il singolo Io sono bella è in ottava posizione in classifica. (Fonte: Instagram)