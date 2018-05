ROMA – “Quando provano a baciarmi mi scanso”. A confessarlo è Emma Marrone che in un’intervista al quotidiano Il Giorno si definisce “molto ipocondriaca e paranoica”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] La sua paura più grande, dice, è quella di morire e “sì, ho una tremenda paura di ammalarmi”.

“Con un padre che lavorava al pronto soccorso – racconta la cantante – la paura delle malattie me la porto addosso fin da bambina. A forza di responsabilizzarmi sui rischi della salute, papà m’ ha un po’ traumatizzata. E lo sa”. Di qui la sua ritrosia ad avere contatti diretti con i fan: “Per strada tutti vogliono baciarmi. Spesso mi scanso, non è perché provo fastidio, ma perché ho paura dei bacilli”.

Emma Marrone, del resto, ha conosciuto la malattia da giovanissima: all’età di 13 anni ha sofferto di problemi ovarici. “Sono stata operata due volte – racconta – Ora sono mono ovarica, credo di poter avere figli. Ma, per qualsiasi evenienza, ho fatto il surgelamento del tessuto ovarico”.

Attualmente però il desiderio di maternità non si è manifestato: dopo le delusioni d’amore con Stefano De Martino, Marco Bocci e Marco Borriello, Emma Marrone è single. “Io non avrei problemi a stare con un idraulico – confessa – ma probabilmente sarebbe lui ad averne a stare con me; perché non capirebbe le dinamiche del mio lavoro, le mie assenze, il lavoro fino alle 4 del mattino. Tra simili ci si riconosce, tra opposti no. E non è una questione economica, perché, continuo a vivere come quando facevo la commessa a 300 euro al mese”.