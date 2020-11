Emma Marrone: “La maternità non è un obbligo e poi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli”.

“La maternità? Non è un obbligo, ogni donna ha il suo percorso”. A parlare in un’intervista al Messaggero è la cantante Emma Marrone.

“La maternità non è un obbligo – spiega -.

Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”.

La giudice di X Factor parla poi della sua visione delle relazioni di coppia:

“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti. Difficile trovare uomini che accettino questo, io li terrorizzo.

Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”.

E ancora:

“Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?’. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll”.

“Ero una bionda che aveva vinto un talent (Amici nel 2009) e quando parlavo la gente si chiedeva: ‘Ma cosa vuoi che ne capisca questa?’.

Una donna può parlare di moda, vestiti o trucchi, ma guai ad affrontare temi più seri. Mi dicevano non durerai, dopo 10 anni eccomi qui. L’Italia non è ancora pronta per chi si mostra senza paura dei pregiudizi”. (Fonte: Il Messaggero)