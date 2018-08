ROMA – Enrico Ruggeri decide di cancellare i suoi concerti. Su Facebook [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] spiega il perché mettendo in apprensione i suoi fan: “Motivi di salute, sono preoccupato”.

Nel pomeriggio di martedì, il cantautore milanese ha annunciato l’interruzione del tour a causa di non precisati motivi di salute. Sulla sua pagina ufficiale, l’artista di 61 anni ha scritto: ” Stringendo i denti sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta (PU). Adesso non mi è più possibile proseguire. Motivi di salute mi impediscono di essere a Montalto Uffugo (CS) per il prossimo concerto. Spero di recuperare al più presto. Vi abbraccio”.

Tanti i messaggi i sostegno dei follower: “Non sappiamo bene cosa tu abbia ma capiamo benissimo cosa stai passando ed il grande sforzo che hai dovuto fare a Marotta, a mio parere un concerto fantastico nonostante il tuo problema”, scrive uno spettatore dell’ultima esibizione.

Oltre la data in provincia di Cosenza, Enrico Ruggeri era atteso in altri 13 appuntamenti, tutti gratis tranne quello di Biasca, il 31 agosto, in Svizzera. In alcune date, Ruggeri si sarebbe dovuto esibire con i Decibel, il suo gruppo storico con cui ha cantato nell’ultimo Festival di Sanremo. In altre, invece, si sarebbe dovuto presentare sul palco da solo.

Al momento non è chiaro se saranno cancellati tutti gli spettacoli in programma. Le ultime parole del messaggio (“vi abbraccio, dispiaciuto e preoccupato”) aprono però a dubbi ed interrogativi. Il riserbo sulle sue condizioni fisiche è al momento totale. L’unica notizia trapelata è che Ruggeri si starebbe sottoponendo ad esami medici approfonditi. Chi gli sta vicino lo descrive molto in ansia.