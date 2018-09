ROMA – Ricovero in ospedale per Enrico Ruggeri. Il cantautore ha annullato la sua tournée in giro per l’Italia a causa di alcuni problemi di salute. “Ho un edema alle corde vocali e mi devo operare al più presto. Ma tornerò”.

“Dopo un consulto notturno con il fido Carmelo (dottore e rocker), stamattina ero già in ospedale per altri accertamenti: niente di terribile, ma devo operarmi al più presto”. È quanto ha comunicato la sera del 16 settembre Ruggeri. Il cantante ha infatti portato a termine il concerto di Muggiò, in Brianza, prima del ricovero a causa di un edema alle corde vocali. Annullate le ultime tappe della sua tournée. “Vi darò altre notizie a breve, intanto mando un abbraccio a Ribera e tutti gli amici della Sicilia che mi aspettavano stasera”, ha aggiunto Ruggeri, costretto a cancellare anche l’ultimo concerto di Chivasso.

L’ex leader dei Decibel ha spiegato su Facebook di essere stato ricoverato in ospedale dopo avere avvertito un forte “dolore fisico”. Nel post, il cantante ha raccontato di avere dato tutto quello che aveva per portare a termine il concerto di Muggiò. “Ieri è stata una serata per me di un’intensità incredibile: avete cantato, avete capito. Ho dato tutto quello che avevo e sono andato oltre, ignorando raccomandazioni e dolore fisico: ieri doveva essere così!! Grazie a chi era con noi”.