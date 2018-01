LONDRA – Eric Clapton, 72 anni, la leggenda del rock, da tempo soffre di una grave patologia degenerativa del sistema nervoso e suonare ai concerti diventa sempre più difficoltoso perché diventerà sordo. In un’intervista con Steve Wright Radio 2 della BBC, Clapton ha ammesso di avere l’acufene (o tinnitus) e dover lottare per suonare la chitarra ma comunque “continuerò a lavorare. Farò uno spettacolo ad Hyde Park”, il prossimo luglio, in occasione del British Summer Time Festival”.

“Spero che le persone verranno a vedermi per qualcosa di più del fatto che sono una curiosità. So che è parte di questo, perché è straordinario anche per me essere ancora qui”. “L’unica cosa che ora mi preoccupa è che sto diventando sordo, ho l’acufene”, ha detto Slowhand. Una patologia che spesso risulta sintomatica di problematiche più serie, come la perdita dell’udito o una lesione dell’orecchio.

L’ex-star dei Cream ha parlato del suo nuovo film “Eric Clapton: A Life in 12 Bars” che esplora la sua vita artistica e privata, e detto che è difficile guardare interamente il film poiché si sofferma a lungo su un periodo “difficile della mia vita”. Clapton soffre anche di neuropatia periferica, che causa debolezza e dolore alle mani e ai piedi, rendendo ovviamente difficoltoso suonare uno strumento e sostiene che “ho dovuto fare i conti con il fatto che non migliorerà”.

Clapton, che negli anni ’60 e ’70 ha avuto pesanti problemi di droga e alcolismo, e in passato aveva annunciato il ritiro dalle scene, ha detto di voler limitare il numero dei concerti per evitare di “mettersi in ridicolo” e che avrebbe continuato a registrare in studio. A Los Angeles, lo scorso marzo è stato costretto a interrompere due concerti, con breve preavviso, a causa di “grave bronchite”.