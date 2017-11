ROMA – Dopo la sorpresa che Cecilia Rodriguez ha organizzato per Ignazio Moser quando era ancora al Grande Fratello Vip, Ermal Meta ha attaccato il programma per aver usato una sua canzone come colonna sonora di un video.

Il cantante ha commentato attraverso il suo profilo Twitter: “#PiccolaAnima sta al #GFfvip come l’amore sta ad un armadio. Fate voi!”. Ma sui social, se da una parte c’è chi la pensa come lui, dall’altra c’è chi lo ha attaccato duramente. Scrive un utente: “Lei non è De André e le sue canzoni si ‘usano’ anche spesso nel circuito De Filippi dove lei ha gravitato. Questa sua spocchia mi ha deluso. Cosa le dice che questi ragazzi non si amano?”.