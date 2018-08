Ermal Meta e Monia Mosconi, chi è la nuova fiamma del cantante

ROMA – Ermal Meta [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e la conduttrice radiofonica Silvia Notargiacomo si sono lasciati. La notizia è del settimanale “Oggi”. E, secondo i ben informati, la nuova fiamma del cantante sarebbe Monia Mosconi ed è una bella ragazza di Cesena che si occupa di pubbliche relazioni.

Nelle ultime ore tanto hanno fatto discutere le ultime affermazioni di Ermal Meta pubblicate sui social. Il cantante, dopo essersi rifiutato di fare foto con i fan dopo il concerto, sul suo profilo Facebook ha cercato di spiegare i motivi di questa decisione scrivendo: “C’è gente che mi scrive di essere rimasta con l’amaro in bocca perché dopo il ‘bellissimo ed emozionante’ concerto non mi sono fermato a fare le foto. Vorrei dire a tutti i delusi che non si va ai concerti per poi esibire un trofeo fotografico sul proprio social, ma per vivere un’esperienza”.