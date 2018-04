ROMA – Ermal Meta si racconta, dall’infanzia dura in Albania al successo di Sanremo, passando per le centinaia di brani di cui è autore e il talent Amici, di cui è uno dei giudici.

Lui, che in Italia è arrivato attraversando il Mare Adriatico, come tantissimi altri migranti, ora si gode il successo, ma non dimentica. La coerenza è forse uno dei suoi tratti distintivi, come emerge dalle sue parole nei confronti dei reality show. Lui che è giudici di Amici spiega di aver rifiutato di partecipare ad X Factor perché altrimenti avrebbe avuto difficoltà a conciliare i suoi impegni per il tour, ma non sminuisce i talent show.

“Cerco sempre di dare giudizi sinceri e onesti. È vero che io sono un cantautore, ma è proprio questa mia diversità che mi porta a volermi confrontare con un ambiente differente. C’è sempre da imparare”, dice in un’intervista a Vanity Fair. “Non sono contrario ai talent. E non sono come quelli che prima ne parlano male e poi appena ricevono una telefonata corrono”.

Nell’intervista Ermal Meta parla anche dell’amore, della fine della sua storia con Silvia Notargiacomo, durata nove anni:

“Ho un debole per le ragazze divertenti. Se non mi sento stimolato dal punto di vista intellettuale, emotivo, non provo interesse. L’amore? Non ne capisco molto. L’importante è prima essere amici, volersi bene, poi si può costruire qualcosa. Non sopporto la gelosia”.

Il fatto di piacere a molti uomini non lo imbarazza, anzi: