Blitz dice

Salvini soldi da Putin? Il sospetto guasta immagine Capitano per la sua gente? Perderà voti? Per i soldi da Putin, vera o falsa sia la storia, Salvini non perderà consenso. Reazione di chi lo vota sarà un: e allora? Perché maggiore è lo “scandalo” politico, maggiore è il consenso. Nuova costante, operante e ignorata, della politica.