ROMA – Eros Ramazzotti si opera. Il cantautore romano ha annunciato lo stop ai fan e al tour “Vita ce n’è World Tour”. La notizia è piombata a ciel sereno da Amburgo.

“Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento e per ritornare ancora più forte di prima”, ha scritto Ramazzotti su Facebook.

“Ora – scrive il cantante sui social – dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi. Mi dispiace per i miei fan sparsi in Nord, Centro e Sud America. Recupererò tutto l’anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l’11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali. Grazie al prof. Markus Hess per la sua grande professionalità. Grazie a voi per l’affetto di sempre. Eros”.

Il cantautore era apparso pochi mesi fa sul palco dell’Ariston a Sanremo per la 69esima edizione del Festival. In quell’occasione ha cantato la nuovissima “Vita ce n’è”, dal nuovo omonimo album. Quindi “Adesso tu” in duetto con Claudio Baglioni e poi con Luis Fonsi di Despacito ha eseguito “Per le strade una canzone” facendo ballare tutto l’Ariston e animando una serata fin qui poco movimentata. (Fonte: Facebook)