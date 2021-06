Fabio Rovazzi torna con un nuovo singolo con Eros Ramazzotti: si chiamerà La mia felicità e uscirà venerdì 25 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali per Virgin Records/Universal Music.

Un ritorno, quello di Rovazzi, a due anni di distanza dal suo ultimo singolo e a cinque dal suo debutto con Andiamo a comandare.

Fabio Rovazzi, nuovo singolo con Eros Ramazzotti: La mia felicità

Anche questa volta Rovazzi ha scritto, diretto e prodotto il suo nuovo singolo. E lo ha lanciato. Lo ha fatto con una storia su Instagram insieme ad Eros Ramazzotti, che segue la lunga lista di vip con i quali Rovazzi ha collaborato, da Gianni Morandi a Loredana Berté e J-Ax.

Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti: la storia su Instagram

“In tantissimi mi state chiedendo quando uscirà un nuovo pezzo questa estate, con chi sarà il singolo”, dice Rovazzi nella storia, prima di essere raggiunto da Eros. “Glielo possiamo dire? No? È ancora tutto segreto”, ironizza rivolgendosi a Ramazzotti. “No, è la nostra felicità”, risponde Eros, riferendosi esplicitamente al titolo del brano, La mia felicità.

Per Rovazzi e Ramazzotti non è la prima volta insieme: nel 2018 Eros era stato una delle guest star del video di Faccio quello che voglio. Anche in questo caso al singolo farà seguito il video musicale girato dal duo in questi giorni.