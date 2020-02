ROMA – No, Fai rumore, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2020, non è dedicata a Levante. E’ lo stesso Diodato a dirlo in una intervista a La Nazione, dopo il gossip che pareva confermato da una sua parziale ammissione a Domenica In.

Nell’intervista al quotidiano fiorentino Diodato ha smentito di aver scritto Fai rumore per Levante. Ma ha anche spiegato che nel suo ultimo album Che vita meravigliosa in uscita il giorno di San Valentino conterrebbe un altro brano su di lei: “No, nel nuovo album c’è un altro pezzo dedicato a quell’esperienza e s’intitola Quello che mi manca di te. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto”, ha spiegato il cantante.

Gossip Blog ipotizza che sia invece un’altra la donna a cui il brano è dedicato: si tratterebbe di un’altra ex di Diodato, una certa Francesca, ballerina e acrobata con alcune esperienze televisive alle spalle, anche lei a Sanremo la settimana scorsa per stare vicina al suo attuale fidanzato, Edwyn Roberts, che è anche l’autore di Fai rumore oltre che un grande amico proprio di Diodato.

Quel che è certo, invece, è che Levante e Diodato, che hanno avuto una relazione di circa due anni finita nel 2019, si sono dedicati delle canzoni a vicenda: si tratta di Cretino che sei, di Diodato, e di Antonio, di Levante. Ma Fai rumore sembra non c’entrare nulla. (Fonti: Gossip Blog, La Nazione)