Federico Fashion Style canta “Io sono pazzesco”. Il nuovo singolo del parrucchiere dei Vip è in radio e in tutti gli store digitali da oggi 18 giugno 2021.

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, canta un brano dai toni leggeri e irriverenti con cui descrive se stesso, un personaggio eccentrico che si muove tra la moda e la musica, esplodendo in un inno alla vita e alla fiducia in se stessi, così che ogni persona guardandosi allo specchio possa dire “Io Sono Pazzesco”.

Il brano dal 18 giugno è in radio e disponibile in tutti i digital store, prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing e scritto dallo stesso Federico in collaborazione con Davide De Blasio e Angelo Martini.

Federico Fashion Style: “Per me pazzesco è come dire ciao”

Parlando del brano le espressioni di Federico sono: “Pazzesco per me è come dire “ciao” o “sto bene”. Tutto il mondo è pazzesco, le donne sono pazzesche, io sono pazzesco. È sinonimo di bellezza, di femminilità in virtù delle donne, è l’equivalente di star bene. Per me essere pazzesco è vita”.

“Io sono pazzesco”, il videoclip con Aurora Celli

Il videoclip, girato a Cinecittà World e nell’incantevole paradiso di QC Terme di Roma, è una produzione di Joseba Publishing per la regia di Valerio Matteu e coreografie di Gianluca Lanzillotta.

Con la partecipazione straordinaria della bellissima e giovanissima influencer Aurora Celli, famosa TikToker con oltre 2 milioni di followers.

Il brano sarà la sigla del nuovo programma di Federico “Beauty Bus” in onda dal 30 agosto su Discovery Real Time.