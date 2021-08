Fedez ancora contro Salmo per il concerto a Olbia: “Festa del Mirto annullata per colpa tua” FOTO ANSA

Come era inevitabile non si placano ancora le polemiche per concerto di Salmo a Olbia, con Fedez che accusa il rapper di aver causato la cancellazione della festa del Mirto. Concerto di Salmo con migliaia di persone senza controlli e senza aver rispettato le norme anti-Covid che il cantante ha giustificato dicendo tra le tante cose che da artista ha una sorta di indole per la trasgressione.

Salmo, Fedez e la festa del Mirto

Fedez allora è tornato ad attaccare Salmo dopo l’annuncio dell’annullamento del Festival internazionale del Mirto 2021. Cancellazione a causa ”della delicata situazione sanitaria nella città di Olbia”, hanno spiegato gli organizzatori. ”Dopo il concerto protesta di Olbia iniziano ad arrivare le conseguenze – dice Fedez in un video pubblicato sulle sue storie di Instagram – Ed è giusto che a pagare siano altri, vero?”.

”Davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo – prosegue Fedez – è giusto che le conseguenze le paghino i piccoli commercianti e artigiani di Olbia, che oggi si sono visti annullare la sagra del mirto. Si tratta probabilmente di persone meno agiate dell’artista, che probabilmente avevano necessità di lavorare per portare il cibo a casa. Ma quando si protesta non si guarda in faccia in nessuno”.

Il sindaco di Olbia e la festa del Mirto

“Quando Mirtò dichiara che la sagra del mirto salta a causa della grave situazione sanitaria della città, dice una cosa senza alcun fondamento, e questo è un fatto gravissimo”. Lo ha dichiarato il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nel corso di una conferenza stampa convocata d’urgenza. A poche ore dal comunicato con cui gli organizzatori dell’evento dedicato alle eccellenze del territorio avevano fatto sapere che la kermesse era annullata.