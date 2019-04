MILANO – Fedez appende il microfono al chiodo: il rapper milanese ha infatti annunciato che smetterà coi concerti. Almeno per un po’. A sorpresa, dopo la tappa di lunedì 8 aprile al Forum di Assago non ci sarà una seconda data milanese e nemmeno il concerto all’Arena di Verona.

Con altri progetti nella testa il marito di Chiara Ferragni ha detto basta al tour per volare a Los Angeles. “Dovevamo fare l’Arena e non si fa più – ha spiegato – dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così”.

Si chiude quindi così il tour di lancio del suo ultimo disco, Paranoia Airlines. Dopo quella di ieri sera al Forum di Assago, restano solo due date: sabato 13 a Padova e domenica 14 a Conegliano. “Quindi probabilmente mi fermerò – ha aggiunto il rapper – come ogni altro ciclo vitale questo disco aveva il suo ed è finito”. Parole dette in camerino, poco prima di salire sul palco. “Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so, farò tante cose, ne ho tante in ballo, di sicuro per il tour non faccio più niente”.

Tanti i progetti in ballo, che vanno anche al di là della musica. “Ho anche cose imprenditoriali, sto lavorando su idee importanti e complesse, ma se si realizzano sono un bel cerchio che si chiude per me e opportunità che si aprono – ha detto – e quindi mi dedicherò a questo, alle start up che seguo e ad altro”. (fonte: Il Messaggero)