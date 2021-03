Fedez come Elodie: “Senatore Simone Pillon (Lega), non blocchi la legge Zan contro l’omotransfobia“. Dopo Elodie, anche il rapper scende in campo contro il senatore della Lega che sta tentando di bloccare la legge contro l’omofobia.

Fedez ha scelto il suo seguitissimo profilo Instagram per lanciare un appello accorato al senatore della Lega Simone Pillon. Riportiamo di seguito, le sue dichiarazioni.

“Le dico una cosa da padre, signor Pillon. Io ho un figlio di tre anni – dice Fedez su Instagram – che gioca con le bambole. Questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me, e non desterebbe alcun tipo di turbamento in me nemmeno su un giorno dovesse avvertire l’esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto o una gonna, perché mio figlio ha il diritto di esprimersi come meglio crede.

Al contrario, la cosa che mi destabilizzerebbe un po’ è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo Paese. Questo per me è una priorità“.