MILANO – Fedez contro eBay, o meglio, contro i prezzi folli per comprare le sue felpe create in occasione del lancio del suo ultimo disco, Paranoia Airlines.

Il rapper milanese ha realizzato una linea di felpe, magliette e berretti in edizione limitata “design by TheFerragnez” e prodotti da Diesel che veniva regalata a chi acquistava il disco. Naturalmente tutti questi capi sono andati a ruba e in molti ne hanno approfittato per rivenderli a prezzi maggiorati sul web, tanto che su eBay alcune felpe sono arrivate a 12mila euro.

Fedez non ha apprezzato la cosa e con una storia su Instagram ha invitato tutti i ragazzi a non acquistarle da quel sito. “Non fate offerte su eBay, vi prego, aspettate che riapra il sito e non spendete un euro, vi prego, non ha minimamente senso”, ha scritto il rapper, che poi ha annunciato di aver riaperto le vendite sul proprio sito. In verità, fa notare il Corriere della Sera, non si tratta di acquisti veri e propri ma di preordini, le consegne infatti avverranno solo dal 12 febbraio. Inoltre le offerte su eBay possono essere sempre ritirate e qualcuno potrebbe aver fatto lievitare i prezzi per fare pubblicità al disco.