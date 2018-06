MILANO – Fedez e J-Ax hanno rotto a causa della scelta del secondo di diventare testimonial della cannabis legale. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Questa, almeno, è l’ipotesi fatta da Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi.

E’ proprio il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini a tornare sui presunti screzi tra i due rapper, che solo pochi giorni fa, il primo giugno, si sono esibiti insieme a Milano, allo stadio di San Siro, per il loro concerto La Finale.

Quella sembra essere stata l’ultima uscita insieme, la data finale, è il caso di dire, di un sodalizio personale e professionale iniziato nel 2016, con il tormentone Vorrei ma non posto, che ha poi portato all’album Comunisti col Rolex, che ha venduto milioni di copie.

Le ultime voci parlano di una rottura tutt’altro che consensuale. Parpiglia su Instagram, a corredo di una foto che vede J-Ax e Fedez sul palco a San Siro, ha scritto:

“Questa foto pubblicata da #jax mi ha fatto iniziare a pensare. Anzi mi ha fatto pensare. Ax che non tagga #fedez lo mostra di spalle e parla del concerto, del ‘suo’ concerto sempre al singolare. Il noi diventa io. Come se fosse solo. Strano, troppo strano. Poi un altro post dove sempre Ax ringrazia i ‘suoi’ 75 mila di San Siro. Senza citare mai #fedez. Un pezzo di una prima verità verrà svelato domani su CHI in edicola. Il titolo La Finale scelto da Fedez e J-Ax per il loro concerto, sold-out, a San Siro faceva presagire come sarebbe stato l’epilogo. E, infatti, di finale si è trattata perché proprio Fedez ha scelto di concludere questo sodalizio. Uno dei motivi della rottura (personale e imprenditoriale), rivela Chi, la scelta di J-Ax di diventare testimonial della cannabis “legale” che ha chiamato Maria Salvador.

Perché sembra infatti che Fedez non abbia mai condiviso questo tipo di iniziativa. Quale sarà il sequel di questa rottura clamorosa? •••••••••••••

Ps: Una rottura improvvisa e devastante che, secondo le mie ricerche e secondo me , uno dei due non avrebbe mai desiderato, pensato o immaginato. Parlo di #fedez.