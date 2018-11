Fedez, il testo di “Prima di ogni cosa”: la canzone dedicata al figlio Leone

ROMA – Si chiama “Prima di ogni cosa” la nuova canzone di Fedez. Canzone dedicata al figlio Leone.

Il singolo è il primo del nuovo album del rapper. Album che sarà seguito da un tour che prenderà il via a marzo 2019.

Il testo della canzone:

Cerca un po’ di te

nei testi di De Andrè

ci saranno lividi di cui andare fiero

altri meno

Ma la verità, uguali a metà, sono solo un bambino

che chiamerai papà

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è la prima volta anche per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Un cinico spietato che non si è mai adattato

che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato

Poi sei arrivato tu

Tutto si è fermato

Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato

Perché in testa c’ho la nausea

Perché non sono mai a casa

Il cuore consumato come delle vecchie Vans

E tutti gli schiaffi presi in piazza

E l’inchiostro sulle braccia

Tutto ora combacia

Tua madre che mi bacia

Il primo bacio, il primo giorno a scuola,

il primo giorno in prova,

il primo amore, il primo errore, il primo sole che ti scotta

Ed è anche la prima volta per me

che vedo te

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

E ho preso appunti per tutte le volte che ho sbagliato

Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato

E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Prima di ogni cosa

Ecco il link per guardare il video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=o4ltA8aQdpE