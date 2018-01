ROMA – Anche Sting e James Taylor calcheranno il palco del prossimo Festival di Sanremo. Le due star internazionali renderanno omaggio al festival con una canzone italiana, mentre tra le star inglesi sarà presente Shaggy per presentare il suo prossimo album in uscita.

La griglia dei grandi artisti internazionali che calcheranno il palco dell’Ariston nell’edizione, che vedrà l’esordio di Claudio Baglioni come direttore artistico dal 6 al 10 febbraio su Rai1, inizia a delinearsi. Tra i primi nomi famosi invitati da Baglioni ci sono proprio il cantante inglese Sting e il cantautore americano James Taylor, ma la vera novità sarà nella loro esibizione. Non canteranno infatti in inglese, ma entrambi renderanno omaggio alla canzone italiana, come Baglioni aveva già annunciato alla sua prima conferenza stampa.

Una ventata di novità arriva per il Festival di Sanremo, come promesso da Baglioni, e oltre a performance in italiano, Sting si esibirà in un brano anche con Shaggy, per presentare il loro album scritto a quattro mani e ormai prossimo alla data di uscita. Insomma, Baglioni ha promesso di portare una ventata di novità in questa edizione del festival e non resta che attendere per vedere chi saranno gli altri ospiti internazionali e se saprà mantenere il suo proposito.