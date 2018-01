ROMA – Il Festival di Sanremo 2018, la 68esima edizione, andrà in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Cinque serate che, come sempre, andranno in onda su Rai Uno e in Eurovisione. Con Claudio Baglioni, sul palco di Sanremo, ci saranno anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Questo l’elenco dei cantanti in gara:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – “Il segreto del tempo”

Nina Zilli – “Senza appartenere”

The Kolors – “Frida”

Diodato e Roy Paci – “Adesso”

Mario Biondi – “Rivederti”

Luca Barbarossa – “Passame er sale”

Lo Stato Sociale – “Una vita in vacanza”

Annalisa – “Il mondo prima di te”

Giovanni Caccamo – “Eterno”

Enzo Avitabile con Peppe Servillo – “Il coraggio di ogni giorno”

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – “Imparare ad amarsi”

Renzo Rubino – “Custodire”

Noemi – “Non smettere mai di cercarmi”

Ermal Meta e Fabrizio Moro – “Non mi avete fatto niente”

Le Vibrazioni – “Così sbagliato”

Ron – “Almeno pensami”

Max Gazzè – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

Decibel – “Lettera dal Duca”

Red Canzian – “Ognuno ha il suo racconto”

Elio e le storie tese – “Arrivederci”

Otto le nuove proposte che si alterneranno sul palco: Mudimbi con “Il mago”, Eva con “Cosa ti salverà”, Mirkoeilcane con “Stiamo tutti bene”, Lorenzo Baglioni con “Il congiuntivo”, Giulia Casieri con “Come stai”, Ultimo con “Il ballo delle incertezze”, Leonardo Monteiro con “Bianca” , Alice Caioli con “Specchi Rotti”.

Il regolamento. In questa edizione non ci saranno eliminazioni. Tutti i cantanti si esibiranno fino alla serata finale quando verrà stilata una classifica. Non ci saranno cover ma duetti.

Questo l’elenco dei duetti:

Annalisa con Michele Bravi (brano in gara: “Il mondo prima di te”)

con (brano in gara: “Il mondo prima di te”) Avitabile e Servillo con Avion Travel e Daby Touré (brano in gara: “Il coraggio di ogni giorno”)

e con e (brano in gara: “Il coraggio di ogni giorno”) Decibel con Midge Ure (brano in gara: “Lettera dal Duca”)

con (brano in gara: “Lettera dal Duca”) Diodato e Roy Paci con Ghemon (brano in gara: “Adesso”)

e con (brano in gara: “Adesso”) Elio e le Storie Tese con Neri per Caso (brano in gara: “Arrivedorci”)

con (brano in gara: “Arrivedorci”) Ermal Meta e Fabrizio Moro con Simone Cristicchi (brano in gara: “Non mi avete fatto niente”)

e con (brano in gara: “Non mi avete fatto niente”) Giovanni Caccamo con Arisa (brano in gara: “Eterno”)

con (brano in gara: “Eterno”) Le Vibrazioni con Skin (brano in gara: “Così sbagliato”)

con (brano in gara: “Così sbagliato”) Lo Stato Sociale con Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi (brano in gara: “Una vita in vacanza”)

con e (brano in gara: “Una vita in vacanza”) Luca Barbarossa con Anna Foglietta (brano in gara: “Passame er sale”)

con (brano in gara: “Passame er sale”) Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim (brano in gara: “Rivederti”)

con e (brano in gara: “Rivederti”) Max Gazzè con Rita Marcotulli e Roberto Gatto (brano in gara: “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”)

con e (brano in gara: “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”) Nina Zilli con Sergio Cammariere (brano in gara: “Senza appartenere”)

con (brano in gara: “Senza appartenere”) Noemi con Paola Turci (brano in gara: “Non smettere mai di cercarmi”)

con (brano in gara: “Non smettere mai di cercarmi”) Ornella Vanoni , Bungaro e Pacifico con Alessandro Preziosi (brano in gara: “Imparare ad amarsi”)

, con (brano in gara: “Imparare ad amarsi”) Roby Facchinetti e Riccardo Fogli con Giusy Ferreri (brano in gara: “Il segreto del tempo”)

e con (brano in gara: “Il segreto del tempo”) Red Canzian con Marco Masini (brano in gara: “Ognuno ha il suo racconto”)

con (brano in gara: “Ognuno ha il suo racconto”) Renzo Rubino con Serena Rossi (brano in gara: “Custodire”)

con (brano in gara: “Custodire”) Ron con Alice (brano in gara: “Almeno pensami”)

con (brano in gara: “Almeno pensami”) The Kolors con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti (brano in gara “Frida (Mai, Mai, Mai)”)

Gli ospiti. Ad oggi sono stati ufficializzati solo due ospiti italiani: Laura Pausini e Biagio Antonacci. Tra gli ospiti internazionali fin qui confermati ci saranno SJames Taylor e Sting (che sarà protagonista anche di un’esibizione con Shaggy).

Il dopo-festival. In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, Baglioni sembra abbia scelto il pianista e compositore Stefano Bollani per la conduzione del dopo-festival.