ROMA – “Con questa volta siamo a quota 21. È la ventunesima volta che proviamo a tornare a Sanremo dopo la vittoria del 1997 ma non ci vogliono”. Lo dice Fabio Ricci, che con la moglie Alessandra Drusian forma i Jalisse. In un’intervista al settimanale ‘Oggi’, in edicola domani, Ricci aggiunge: “Però io sono ostinato. Non ci vogliono in concorso? E noi andiamo a Sanremo in bici, a promuovere la musica indipendente e il nostro programma radiofonico Localitour d’autore… Lavoriamo all’estero, ci chiamano ovunque tranne che in Italia”.

Questo l’elenco dei cantanti e delle canzoni in gara al festival di Sanremo 2018: