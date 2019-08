ROMA – “È successo quello che non avrei mai voluto succedesse, ma la ragazza non mi ha dato scelta. Sono anni che cerco di arginare questa sua ossessione, non c’entrano i concerti, né i biglietti, eccetto il giorno in cui è venuta a casa mia cercando di buttare giù la porta, non me li aveva mai chiesti. La sua ossessione era entrare nella mia vita”: con queste parole pubblicate su Facebook Fiorella Mannoia racconta della stalker che le ha dato il tormento per mesi, e che adesso è stata arrestata.

“Sono cose molto dolorose, che non avrei mai voluto rendere pubbliche, perché derivano da un disturbo. Mi dispiace per lei, per me, per la sua famiglia e per la mia e per tutti quelli coinvolti in questa triste storia”, ha scritto la cantante su Facebook.

L’episodio di stalking che ha portato all’arresto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 30 luglio. Dopo il concerto tenuto all’Auditorium di Roma Mannoia era rientrata a casa, in un condominio di Roma Nord, quando la stalker, una giovane donna di 31 anni, si è presentata al suo ingresso e ha tentato di sfondare la porta con una panca.

Quel giorno erano appena trascorsi i sei mesi di divieto di avvicinamento spiccato dal giudice. Ma la stalker non si è arresa. A quel punto Mannoia ha chiamato la polizia e la donna è stata arrestata. (Fonti: Ansa, Facebook)