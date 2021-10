Fleurs Du Mal e Bad Habits al Traffic il 30 ottobre: a Roma si torna a suonare blues e rock

A Roma finalmente si torna a suonare live e ritornano in concerto i Fleurs Du Mal con la loro formazione completa in set elettrico al Traffic Live, il locale più rock della Capitale. L’apertura è affidata alla nuova promettente giovane band Bad Habits che mescola punk rock e blues. La serata si preannuncia ad alto voltaggio. Il concerto, che si terrà sabato 30 ottobre, comincerà alle ore 21, 30. Ingresso 10 euro e apertura porte alle ore 20.

Il ritorno dei Fleurs Du Mal nei locali

I Fleurs Du Mal tornano in concerto con la band al completo in set elettrico per la prima volta in un locale al chiuso dopo l’inizio della pandemia, proponendo dal vivo i brani tratti dal recente CD “Gumbo” e brani tratti dai precedenti album. Questa la formazione:

Stefano ‘Iguana’: Voce, Chitarra

Roberto Cruciani: Basso & cori

Graziella Olivieri: Sax Tenore

Clemente Verdicchio: Sax Contralto

Roberto Panico: Batteria

I Fleurs Du Mal sono una band romana storica, in attività sin dal 1984, suona un mix di blues, rock, funk, swing, rythmin’&blues, con testi in inglese, italiano e spagnolo. All’attivo 2 LP(vinile),1 MiniCd e 8 Cd, tra i quali “Road Sweet Home”(2001-Il Manifesto Dischi), “Luna Blues”(2004-Blond Records/Storie di Note), “Swinging Boat”(2012-Blond Records/Amazon), il cd live “Bootleg”(2017-Blond/I-Tunes/Amazon) , e il nuovo Cd “Gumbo”(2019-Amazon/I-Tunes), un album dedicato al Blues, con la partecipazione straordinaria del famoso armonicista americano Andy J Forest. Oltre 1300 concerti in Italia, Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Francia e anche negli USA.

I Bad Habits apriranno il concerto

I Bad Habits nascono come progetto di musica originale nel 2020. Affondano le radici nel passato punk rock blues dei suoi componenti, creando una miscela di sonorità ribelli, sofferenti e rabbiose che hanno l’ambizione di fondere in un unico pentagramma tutto il proprio vissuto musicale.

La formazione:

Attilio Corona batteria

Guido Bracco basso

Fabio Jannicola voce e chitarra

Stefano Altieri chitarra

BadHabits info: https://www.facebook.com/badhabits20