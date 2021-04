I Foo Fighters saranno tra i protagonisti del prossimo I-Days Milano, che tornerà nell’estate 2022, dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno. I Foo Fighters si esibiranno domenica 12 giugno 2022, nella stessa giornata di Nile Rodgers & Chic. La band americana capitanata da Dave Grohl si è esibita per l’ultima volta in Italia al Firenze Rocks nell’estate del 2018. I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei Foo Fighters del 14 giugno 2020, poi riprogrammata il 12 giugno 2021 restano validi – informano gli organizzatori – per il nuovo show della band del 12 giugno 2022.

Foo Fighters in concerto negli Usa per la “vaccinazione globale”

E i Foo Fighters saranno tra i protagonisti anche del Global Citizen, che torna in campo per una causa globale. Dopo il concerto nel 2020 “One World: Together At Home”, a maggio si terrà una nuova iniziativa a favore della distribuzione equa dei vaccini in particolare agli operatori sanitari in quelle parti del mondo dove non sono ancora accessibili.

“Vax Live: The Concert to Reunite the World”, sarà registrato il prossimo mese al So-Fi Stadium di Los Angeles e sarà trasmesso dai principali network americani oltre che da YouTube. L’evento musicale, che avrà anche lo scopo di vincere le resistenze al vaccino di alcuni americani, sarà presentato da Selena Gomez e tra gli ospiti ci saranno Jennifer Lopez, H.E.R., Eddie Vedder, J Balvin e appunto i Foo Fighters. La data esatta del concerto non è stata ancora resa nota né il numero di spettatori che potranno partecipare dal vivo. Si ipotizza tuttavia che saranno solo operatori sanitari vaccinati.