Francesco De Gregori e Antonello Venditti tornano a cantare insieme a cinquant’anni esatti da Theorius Campus, l’album del 1972 che li fece conoscere al grande pubblico.

Francesco De Gregori e Antonello Venditti insieme 50 anni dopo

Dopo il debutto condiviso con l’album del 1972 le loro strade si erano divise non senza polemiche. Ora i due cantautori romani hanno deciso di partire con un tour insieme, anticipato da un concerto speciale allo Stadio Olimpico di Roma che si terrà il 18 giugno.

Venditti e De Gregori hanno anche registrato insieme due successi delle rispettive carriere, Generale e Ricordati di Me, già disponibili sulle piattaforme streaming e che saranno contenuti in un 45 giri da collezione che uscirà venerdì 4 marzo su Amazon.

L’album insieme nel 1972

“Per anni siamo stati visti come rivali, un po’ come Coppi e Bartali – hanno commentato i due artisti – ma ci siamo sempre stimati. L’essere amici poi non guasta”.

Nel 1980, Francesco De Gregori raccontò così quell’esperienza insieme: “Facemmo sodalizio io e Antonello, che eravamo arrivati ad un giorno di distanza indipendentemente, a firmare lo stesso contratto con la stessa casa discografica. Al Folkstudio eravamo tutti gelosi uno dell’altro: se uno aveva la possibilità di firmare un contratto non lo diceva all’altro. E quindi con molta sorpresa e con molto sospetto ci incontrammo lì… poi facemmo questo disco in due perché così risparmiavano la metà dei soldi”.

Ed effettivamente, nel disco le canzoni sono cantate dai due cantautori separatamente, tranne Dolce signora che bruci e In mezzo alla città, cantate dai due insieme. Venditti canta i brani: Ciao uomo, La cantina, È caduto l’inverno, L’amore è come il tempo, Roma Capoccia e Sora Rosa. De Gregori i brani Signora aquilone, La casa dl pazzo, Vocazione 1 e ½ e Little Snoring Willy.