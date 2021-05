Franco Battiato e l’amore: “Mai innamorato. Non potrei litigare per un dentifricio spostato”

E’ morto a 76 anni nella sua Sicilia Franco Battiato, una vita dedicata alla musica in tutte le sue forme, all’arte, alla pittura, all’amore, anche se non è mai stato innamorato. Lo ha confidato lui più volte, dicendo di non aver mai avuto un’anima gemella, ma solo amiche. Per questo non si è mai sposato e non ha avuto figli.

Franco Battiato e l’amore

A spingere Franco Battiato a questa attitudine all’amore, “una necessità di libertà”, come ha confidato, perché “non potrei mai litigare per un dentifricio spostato”. Il suo rapporto con le donne? “Quando ero molto giovane e suonavo con il mio complesso, ne ero sempre circondato – ha detto in un’intervista di qualche anno fa – Una volta ce n’era una sulla quale avevo puntato e una sera venne a casa mia. Ai tempi avevo pochi soldi, così uscii e comprai tre yogurt, poi andai a farmi la doccia: quando tornai fuori, scoprii che li aveva mangiati tutti e tre. Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Ecco, diciamo che anime gemelle non ne ho avute… Ma amiche degne di questo nome, sì, e ogni tanto ce n’è qualcuna che viene a stare qui con me per cinque, dieci giorni. In camere completamente separate, però, per forza”.

Franco Battiato mai stato innamorato

Raccontò ancora: “Mi vanto di non esser mai stato innamorato. Mai accettata l’idea dell’innamoramento come perpetuazione del malessere, quando nella coppia iniziano i sadismi… È umiliante. No, no, da qui non passa”. “Di amori veramente riusciti, a esser generosi, ce n’è uno su un miliardo. Quell’uno su un miliardo si verifica quando due stature di altissimo livello si incontrano; allora non si litiga per un dentifricio, e il calo del desiderio non è la ragione sufficiente per una separazione. C’è un malinteso intorno all’amore e al sesso. Troppi credono che sia un sentimento che esplode in una forte tensione sessuale e dopo un po’ scema. Ma quella è un’infatuazione, un abbaglio. Anche l’orgasmo è un momento più complesso di una semplice eiaculazione, è la prova generale dell’abbandono del proprio ego”.