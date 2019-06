Freddie Mercury canta “Time Waits For No One”: video inedito del 1986

ROMA – E’ stata pubblicata una versione inedita di Time, un brano che Freddie Mercury registrò nel 1986 per il concept album ispirato all’omonimo musical di Dave Clark. Quest’ultimo, produttore e amico di lunga data della voce dei Queen, ha scelto di utilizzare il titolo completo della canzone, “Time Waits For No One”, corredando il brano con un nuovo video con immagini originali del cantante scomparso nel 1991.

Il video vede Freddy Mercury accompagnato dal solo pianoforte. Il cantante registrò il singolo agli Abbey Road Studios di Londra nell’ottobre 1985. Dietro al piano siedeva Mike Moran, già membro della band di Dave Clark. Il video pubblicato è stato realizzato partendo dalle riprese originali, rimaste negli archivi per decenni. (fonte REPUBBLICA)