Gaetano Curreri sviene sul palco e viene ricoverato per un infarto. Gli Stadio: “Adesso sta bene”

Gaetano Curreri, leader e cantante degli Stadio è svenuto durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Quando stava per esibirsi nelle ultime canzoni il cantante ha accusato il malore. Lo spettacolo è stato immediatamente sospeso per permettere al personale del 118 di soccorrere Curreri. Il cantante è stato subito trasportato all’ospedale per i dovuti accertamenti.

Articolo aggiornato alle 12:34

Gaetano Curreri, 69 anni, stava per eseguire un bis, un suo cavallo di battaglia, ovvero “Piazza Grande” dell’amico Lucio Dalla.

Dopo ore di apprensione poi è arrivato un post pubblicato sui social dalla band:

“Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati”.

Problema di origine cardiaca

E’ di origine cardiaca il malore accusato da Gaetano Curreri. Il leader degli Stadio è ricoverato nell’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove i medici si sono riservati la prognosi. Gli Stadio attraverso Facebook hanno fatto sapere che Curreri è ricoverato in terapia intensiva in condizioni stabili.

