Ghali, fan cerca di entrare nella sua casa urlando e spaccando vasi. Lui: “Cosa ti ho fatto?”

Una ragazza di Benevento, una fan 22enne del cantante, ha cercato di entrare in casa di Ghali urlando e spaccando dei casi.

Ma andiamo con ordine. Ecco cosa è successo a casa di Ghali secondo il racconto dell’Ansa.

Prima ha preso a calci e ha colpito con quello che le capitava sotto mano la sua auto, una Bmw, parcheggiata lungo la strada.

Poi ha scavalcato il cancello della sua villetta a Buccinasco, nell’hinterland milanese.

Una volta in giardino ha cominciato a distruggere quello che trovava in giro, dai vasi a oggetti ornamentali.

Quando poi è arrivato lui, il cantante di cui lei sarebbe una fan sfegatata, ha cominciato a prenderlo a male parole.

Poi avrebbe tentato di colpirlo con una bottiglietta.

Attimi di tensione sabato sera per Ghali, uno dei volti più noti della scena rap italiana, di origini tunisine ma con una infanzia trascorsa a Milano nel quartiere di Baggio.

Dopo le 21, la villetta dove vive con la famiglia, è stata letteralmente presa d’assalto da una ragazza di 22 anni che ora, racconta l’agenzia, è stata denunciata dai carabinieri a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio.

Ghali, la ragazza era partita da Benevento

La giovane, secondo quanto riferito, era partita da un paese della provincia di Benevento in treno per raggiungere l’abitazione del cantante.

Una volta individuato l’indirizzo, la donna, descritta come “molto esagitata”, ha teso l’agguato al rapper.

Come una furia ha preso di mira la sua macchina e poi quel che ha trovato nel giardino e infine lui. Il quale, visibilmente sconvolto, non ha capito il motivo di questo agguato.

“Perché ti comporti cosi?, cosa ti ho fatto?”, le ha ripetuto più volte.

E lei “lo sai benissimo, lo sai benissimo…”.

Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Buccinasco e i Carabinieri della compagnia di Corsico che hanno immobilizzato la ragazza e chiamato il 118.

I soccorritori, dopo aver verificato sul posto che non si fosse ferita, hanno trasportato la giovane all’ospedale San Carlo per accertamenti di tipo psichiatrico in quanto non avrebbe quasi mai smesso di gridare, e avrebbe dato segni di essere fuori di sé.

Ha detto di essere una ammiratrice del rapper e che voleva solamente incontrarlo.

Qualcuno ha ipotizzato anche che la 22enne possa essere una stalker.

Anche Ghali è parso sotto choc.

Tant’è che, come è stato riferito, ai curiosi e a suoi sostenitori accorsi dopo aver visto le auto delle forze dell’ordine, avrebbe urlato di allontanarsi, senza nascondere il suo nervosismo per tutto quel che era successo. (Fonte: Ansa).