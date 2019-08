Gianna Nannini punta da una medusa viola: “Puntura bestiale”

ROMA – Gianna Nannini, in questi giorni in vacanza al mare, è stata punta da una medusa viola. Medusa, quella viola, tra le più urticanti. Tanto che la cantante avrà bisogno di un paio di settimane di cure. A raccontare la disavventura è stata la stessa Gianna Nannini.

“Nuotando in mare ‘controcorrente’ – racconta su Instagram – mi sono scontrata con una medusa viola, l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia. La parte sinistra del volto, specialmente la fronte, è un po’ ‘horror’ e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso. Ci vorrà qualche settimana di cure, per questo oggi vi condivido questa foto in cui copro #MyFace. Ci risentiamo tra qualche giorno, lunedì devo dirvi qualcosa di molto importante”.

Tanti, come ovvio, i messaggi d’affetto e vicinanza dei fan.

Fan a cui non è sfuggita neanche l’ultima parte del post. Quella dove la cantante dice: “Lunedì devo dirvi qualcosa di molto importante”. Di cosa si tratta? Quale novità? Ora non resta che aspettare la prossima settimana per capirne qualcosa in più. Intanto non resta che sperare che la Nannini guarisca presto dalla puntura della medusa.

Per guardare il video pubblicato dalla cantante clicca qui.