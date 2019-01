NAPOLI – Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo annunciano tre concerti insieme a Napoli. Le date sono già state fissate e il prossimo 21, 22 e 23 giugno saliranno sul palco dell’Arena Flegrea e per la prima volta si esibiranno insieme.

I due cantanti sono amici da quasi trent’anni, ma sono stati sempre considerati “nemici” sul palco dal loro pubblico. Se per la prima volta si riuniranno sul palco, faranno cantare insieme quattro generazioni per cantare i successi di entrambi in una performance inedita.

Gli artisti annunciando il duetto hanno scherzato: “Abbiamo scelto queste date perché oltre ad essere la festa della musica, il 21 giugno è anche il compleanno di Nino e l’onomastico di Gigi. Avendo tanti parenti con una grande famiglia, abbiamo pensato di annunciare direttamente tre date”.