Gino Paoli sta male. Il cantautore genovese è stato costretto ad annullare una serie di concerti previsti nelle prossime settimane a causa di problemi di salute. Paoli che il prossimo 23 settembre compirà 87 anni, rinuncerà alle esibizioni del 4 agosto all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera in provincia di Brescia. Annullata anche la serata dell’8 agosto: Paoli avrebbe dovuto cantare in occasione del 42esimo Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta (provincia di Lucca).

Gino Paoli sta male: ha la labirintite

Gino Paoli avrebbe problemi di labirintite. E’ questa la causa che l0 ha portato ad annullare diversi concerti in un’estate ricca di appuntamenti in cui sarebbe dovuto salire sul palco in alcune occasioni da solo, in altre in compagnia di Danilo Rea.

Prima di Brescia e Lucca, Paoli aveva infatti cancellato altri concerti a Forlì, Perugia. A Roma avrebbe dovuto cantare con l’orchestra all’Auditorium Parco della Musica lo scorso 12 luglio.

Gino Paoli, rimborsati i possessori di biglietti

I concerti sono stati rinviati a data da destinarsi e i possessori rimborsati. Per chi era già in possesso del biglietto del concerto previsto il 4 agosto a Gardone Riviera, gli organizzatori dell’evento hanno fatto sapere che si potrà chiedere regolarmente il rimborso entro il 31 agosto. Lo stessa varrà per quel che riguarda il concerto dell’8 agosto, il cui rimborso può essere chiesto entro il 23 agosto.

Gino Paoli, il 12 settembre prossimo salirà sul palco al Teatro Romano di Verona insieme a Rea. La data non è stata annullata. Bisognerà però vedere a questo punto quale saranno le condizioni di salute del cantautore per quella data.