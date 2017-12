ROMA – Oggi, 22 dicembre 2017, Alex Baroni avrebbe compiuto 51 anni, se nel pomeriggio del 19 marzo del 2002 non fosse stato travolto da un’auto che faceva inversione dove non doveva. Lui, che era in moto, in quell’incidente sulla circonvallazione Clodia di Roma perse la vita: dopo essere stato sbalzato di sella da quell’auto venne travolto da un’altra macchina che viaggiava a forte velocità. Venne ricoverato in ospedale, ma morì 25 giorni dopo. Dal cuore di Giorgia, che all’epoca era la sua compagna, non se n’è mai andato.

La cantante romana l’ha ricordato oggi con un post molto toccante pubblicato su Facebook:

“In quell’angolo deserto del cuore risuona l’eco delle tue parole delle note di un tempo fermo immobile che non sente ragione e che niente vuol dimenticare, mai”.

Lo scorso 13 aprile Giorgia aveva dedicato a Baroni un altro post a quindici anni dalla morte del suo compagno: