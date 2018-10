ROMA – Uno spettacolo per ricordare Giovanna Maniezzo. L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dedica l’esecuzione della Petite Messe Solennelle di Rossini il prossimo 15 ottobre nella sala Santa Cecilia alle 20.30 e una raccolta fondi in suo nome tramite dei biglietti a tariffa speciale per il concerto.

L’intero importo ricavato da questi biglietti sarà devoluto alla Onlus INTERSOS ed in particolar modo a INTERSOS24 – centro di cure primarie e accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Roma – progetto particolarmente a cuore a Giovanna Maniezzo.

La prenotazione del biglietto alla tariffa speciale di 15 euro sarà riservata ai frequentatori di questa pagina e agli amici di Giovanna esclusivamente attraverso l’iscrizione al seguente form (Clicca qui).