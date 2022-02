Graziano Galatone chi è, età, altezza, dove e quando è nato, moglie, figli, Instagram, vita privata. E’ un cantante e attore teatrale italiano, che ha avuto la consacrazione presso il grande pubblico grazie a Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante. Andiamo a conoscere meglio la sua vita privata.

Dove e quando è nato, età, altezza, la biografia di Graziano Galatone

Graziano Galatone è nato a Palagianello (Taranto) l’8 ottobre 1973. Allo stato attuale ha dunque 48 anni. E’ del segno zodiacale della Bilancia. Di lui colpisce subito la prestanza fisica, infatti dovrebbe essere alto circa 190 centimetri.

Moglie, fidanzata, figli, Luisa Gibellini, Instagram, la vita privata di Graziano Galatone

Graziano Galatone è molto riservato sulla sua vita privata. Non sappiamo se abbia una moglie, una fidanzata (o un compagno). Risulta improbabile quindi che abbia dei figli. L’unica volta che i giornali di gossip lo hanno pizzicato con qualcuno era con Luisa Gibellini, ex moglie di Carlo Ancelotti. Ma non ci sono prove che tra i due ci sia stato un flirt. Si parla comunque del 2009. Galatone ha un profilo ufficiale su Instagram.

Da Notre Dame de Paris a I Fatti Vostri, la carriera di Graziano Galatone

Fra le numerose esperienze musicali e teatrali che lo hanno visto impegnato, oltre alle partecipazioni in fiction di successo come attore protagonista di puntata, l’artista è stato particolarmente apprezzato per aver interpretato dal 2002 fino ad oggi il capitano Phœbus de Châteaupers in Notre-Dame de Paris, nel 2003 il ruolo di Cavaradossi in Tosca – Amore disperato di Lucio Dalla,La sua collaborazione con Dalla prosegue e nel 2006 realizza l’arrangiamento di “Disperato Erotico Stomp per la manifestazione “Notte della Taranta a Melpignano(LE) e successivamente scrive il brano “FIUTO” contenuto nell’album Angoli nel Cielo cantato dallo stesso Dalla e con il Premio Oscar Tony Servillo. 2006 fino ad oggi il ruolo di Lorenzo il Magnifico nell’Opera Il principe della gioventù di Riz Ortolani. Nel 2003 ricevette anche il premio nazionale Sandro Massimini dall’Associazione Nazionale dell’Operetta. È autore di musiche e testi inediti.

In scena nel 2009 l’opera musical in due atti Bernadette, il miracolo di Lourdes, di cui Galatone è autore. Svolge intensa attività artistica come concertista e docente di seminari e stages nelle materie di Musical e Musica Popolare. Come artista rivendica sempre la sua appartenenza alla terra di Puglia, dal punto di vista artistico e affettivo.

Il 18 giugno 2010 ha debuttato nel ruolo di Renzo Tramaglino ne I promessi sposi – Opera moderna su testi di Michele Guardì e musica di Pippo Flora, musical ispirato al romanzo di Alessandro Manzoni I promessi sposi. Nell’agosto di quello stesso anno fu a Villa Torlonia insieme all’amico e collega Giò Di Tonno per ricevere il Premio Persefone. Nel 2015 debutta come Regista del prestigioso “Premio Valentino” conseguendo uno strepitoso successo per la buona riuscita della manifestazione.

Negli anni 2016-2017, 2019-2020 e 2022 veste nuovamente i panni di Phœbus de Châteaupers in Notre Dame de Paris con un grande ritorno del cast originale.

Nella stagione 2019-2020 conduce I fatti vostri su Rai 2 occupandosi della parte musicale sostituendo l’amico e collega Giò Di Tonno.