ROMA – Lutto nel mondo del pop inglese: i due membri del gruppo di Liverpool Her’s, Stephen Fitzpatrick e Audun Laading, e il loro managere Trevor Engelbrektson, sono morti in un incidente stradale negli Usa.

Ne ha dato notizia sul proprio profilo Facebook la loro Casa discografica Heist or Hit: “Con troppa tristezza vi diciamo con dispiacere che la band di Liverpool Her, Stephen Fitzpatrick e Audun Laading e il loro tour manager Trevor Engelbrektson sono morti tragicamente in un incidente stradale durante un viaggio a Santa Ana , California. Abbiamo il cuore spezzato”.

Il duo stava riscuotendo successo: “pubblicato da poco il loro album di debutto “Invitation to Her’s”, Stephen e Audun erano al loro secondo tour del Nord America, facendo 19 date di spettacoli sold-out con un pubblico che li adorava. La coppia era una delle band emergenti piu’ amate del Regno Unito.

La loro energia, la loro vitalità e il loro talento hanno definito la nostra etichetta. Come umani, erano caldi, gentili e divertenti. Ogni volta che si fermavano davanti all’ufficio per un’esperienza esaltante. Dire che erano vicini sarebbe una sottovalutazione di un’amicizia che era veramente bella da testimoniare; si amavano come fratelli.

Musicalmente, erano stupefacenti. Un’attitudine per la melodia, il divertimento e l’intrattenimento uniti a una complessità tanto sofisticata quanto elegante. Stavano girando l’America con migliaia di fan adoranti. I fan con cui si sono incontrati e hanno passato del tempo, sono stati la loro passione e umiltà. Il mondo era ai loro piedi. Tutti qui in etichetta sono sopraffatti e sconvolti. Abbiamo perso i nostri amici e al mondo è stato negato il loro talento”. (Fonte Agi).