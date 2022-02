Ian McDonald è morto a 75 anni: fondò i King Crimson. E’ morto Ian McDonald, figura imprescindibile del progressive rock di cui ha segnato la storia con un solo, fondamentale album di debutto: “In the Court of the Crimson King” uscì nel 1969, insieme a Greg Lake, Michael Giles e Peter Sinfield aveva appena formato i King Crimson.

Sassofonista, cantante, polistrumentista, avrebbe una quindicina di anni dopo virato verso un rock più addomesticato (A.O.R. adulto oriented rock) ma di enorme successo pop con i Foreigner. Si era trasferito in America. Alla fine di un lungo tour negli Usa, con Giles decisero di mollare tutto e restare lì.

A 75 anni, ieri, è deceduto nella sua casa di New York. Era nato a Londra il 25 giugno del 1946. A poco più di vent’anni l’avventura con i King Crimson, la definizione di un suono e uno stile musicale in un unico album.

E’ McDonald l’autore della canzone del titolo, tutta sua I talked to the wind, coautore in tutti gli altri pezzi. Dopo solo qualche avvistamento in Red del ’74 (oltre a raccolte e live, reunions della band originale). Il cuore di questo musicista eclettico e ispiratissimo è rimasto tra le fauci terribili e seducenti di un Re Cremisi.