Il Volo, è morto il padre di Ignazio Boschetto. Il trio comunque andrà al Festival di Sanremo

E’ morto il padre di Ignazio Boschetto de Il Volo. Tutto è avvenuto domenica scorsa ma la notizia è stata diffusa solo ora.

Secondo alcune indiscrezioni l’uomo, Vito Boschetto, sarebbe morto a causa per un malore improvviso a Bologna dove viveva da qualche tempo. Il Volo, lo ricordiamo, parteciperà al Festival di Sanremo proprio in questi giorni. Mercoledì, infatti, il trio ha preparato un omaggio al maestro Ennio Morricone scomparso a luglio.

Vito Boschetto ha avuto un ruolo centrale nella carriera musicale del figlio. Fu lui ad accompagnare Ignazio a Ti lascio una canzone, il programma condotto da Antonella Clerici, che lo ha lanciato insieme agli altri due componenti del Volo, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Ignazio Boschetto, il post sulla pagina Facebook

“Una notizia che rattrista molto e ci lascia sgomenti – si legge sulla pagina Facebook del fanclub di Ignazio Boschetto – E’ morto Vito Boschetto, papà di Ignazio de Il Volo. Sposato con Caterina Licari, Vito ha anche una figlia maggiore, Nina. Una famiglia molto unita che ha sempre sostenuto il figlio in lungo e in largo per l’Italia, facendolo studiare sino al successo ottenuto. Il 3 marzo Il Volo dovrebbe esibirsi sul palco del 71° Festival di Sanremo. Ma si attendono conferme dopo questa tragica notizia”.

Il Volo comunque sarà sul palco dell’Ariston. Lo ha confermato Amadeus. “Ho saputo della grave tragedia, ma Il Volo ci sarà”, ha spiegato il conduttore e direttore artistico