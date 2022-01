Insuperabile, il testo della canzone di Rkomi del Festival di Sanremo 2022

Insuperabile: questo il titolo della canzone che Rkomi porterà sul palco del Festival di Sanremo. Insuperabile, ha raccontato Rkomi, è “tante cose messe insieme, qualcosa non molto scontato. Racconta una relazione conflittuale e siccome lei è splendida ma difficile da controllare l’ho paragonata ad un’auto da corsa. Con questo pezzo ho provato a chiudere il cerchio di ‘Taxi Driver’ (l’album uscito nel 2021, ndr) creando un ponte con quel che sarà. Nel trailer messo sui social brucio il taxi e nel video di ‘Insuperabile’ partirò a bordo di un nuovo mezzo. Forse il nuovo album arriverà nel 2023”.

Rkomi e l’omaggio a Vasco Rossi

“Nel disco che esce durante il Festival c’è pure la cover di ‘Fegato fegato spappolato’, quindi quel pezzo farà parte necessariamente dei tre che unisco nel medley. Quella di chiamare i Calibro 35 ad eseguirla con me è un’idea che m’è balenata ricordandomi di quando Venerus due anni fa m’aveva parlato della sua collaborazione con loro”.

Insuperabile, il testo della canzone di Rkomi

L’amore per me è elettricità

Sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini

Uno ogni due sono come scalini che portano nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche, cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

Il messaggio sulle tue labbra

Era come un semaforo, Taxi Driver

Ci vorrebbe piuttosto un aereo

Non qualcuno che mi dica fermo, per andare nell’Olimpo

In un mantello di nuvole bianche

Cosa mi hai fatto

L’amore per me è quel lasso di tempo

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Le sabbie sono diventate rosse

Abbiamo rovinato anche il cognome dei nostri

Siamo una sconfitta perfetta bambina

Il tempo che passa scoppia la clessidra

Paralizzanti sguardi su cui mi rifletto

Il respiro irregolare nello stesso letto

In cui ci sentiamo da soli

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

In bilico su un filo spinato, amo il pericolo

Ed io che mi ostino a starci sopra

Baci rubati, respiro gasolio

Sentimi il polso

Percepisco sangue freddo nelle mie vene

A cento ottantamila giri su una coupè

Due molotov in fiamme nella corrente

Ti stringo i fianchi, amore sei te

L’ultima curva, insuperabile

Insuperabile, insuperabile

Insuperabile, insuperabile