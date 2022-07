Iron Maiden, causa maltempo annullano concerto a Bologna a pochi minuti dall’inizio

Gli Iron Maiden, causa maltempo giovedì, 7 luglio, a pochi minuti dall’inizio del concerto hanno dovuto annullare il live al Sonic Park di Bologna.

Il comunicato ufficiale

“Il concerto degli Iron Maiden di questa sera a Bologna – si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Instagram di Sonic Park – è stato cancellato per salvaguardare la sicurezza dei fan, della band e della crew, a causa delle avverse condizioni meteo che includevano fortissimi venti e caduta di lampi. Maggiori informazioni appena disponibili”.

La delusione dei fan

Tanta la delusione tra i fan della band che aspettavano questo concerto ormai dal 2019 quando, al tempo per Covid, fu annullato una prima volta. “Concerto degli Iron Maiden posticipato due anni a causa del Covid, stasera annullato per temporale! Ora non piove più da un’ora, e siamo ancora fermi in coda al parcheggio. Organizzazione penosa”, si legge su Twitter. E ancora: “Non vorrei essere nei panni di quelli che stasera hanno pagato 92 euro di biglietto, più viaggio e hotel e si sono visti annullare il concerto a mezz’ora dall’inizio… che vergogna per un po’ di pioggia già finita”. C’è chi prova a scherzarci su: “Biglietti acquistati nel novembre del 2019. Prima la pandemia. Adesso il clima. E non abbiamo mangiato neanche i tortellini”.