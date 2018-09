MILANO – J-Ax rompe con Fedez e torna con Jad. In occasione dei suoi primi 25 anni di carriera il rapper milanese ha voluto far rinascere gli Articolo 31, gruppo storico degli anni Novante.

L’annuncio è stato postato su Facebook dallo stesso J-Ax: “Un’intera generazione è cresciuta ascoltando ‘L’italiano medio’, ‘La mia ragazza mena’, ‘2030’, ‘Così Com’è’, ‘Ohi Maria’ e tanti altri pezzi e sembrerebbe assurdo far finta con voi che questa storia non sia mai successa. Inoltre io e Jad abbiamo fatto finalmente pace. Abbiamo messo una pietra sopra ad anni in cui non ci siamo risparmiati critiche e malignità, ma siamo anche uomini abbondantemente adulti e i veri uomini riescono a perdonare gli amici”.

Una buona notizia per J-Ax, che ha da poco litigato con il suo collega degli ultimi tempi, Fedez, che non l’ha nemmeno invitato al matrimonio con Chiara Ferragni (e i maligni dicono sia proprio la blogger la causa dell’allontanamento tra i due ex amici).

Gli ex Articolo 31 torneranno ad unirsi in occasione delle cinque date esclusive al Fabrique di Milano, il 15, 16, 17, 21 e 22 ottobre. “In ognuno dei live – ha spiegato J-Ax su Facebook – ci sarà un momento dedicato agli Articolo 31 in cui io e Jad faremo alcuni pezzi storici assieme per celebrare quei magici anni. È tempo di tornare a cantare tutti assieme. Abbiamo tanto da recuperare”.