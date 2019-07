J-Ax: “Rovazzi mi ha regalato il biglietto del concerto dei Blink. Fedez…”

ROMA – J-Ax con la sua “Ostia Lido” è disco di Platino e su YouTube ha superato le 30 milioni di visualizzazioni.

“Il successo? Dura da anni – dice in una intervista al Corriere della Sera – Ormai sono un classico”.

Capitolo… tempo libero. “Per la prima volta dopo anni – spiega – riesco a coniugare lavoro e famiglia. Fra qualche giorno partirò per la Florida, dai genitori di mia moglie”.

L’immaginario Usa è anche legato alla musica.

“In Florida si sentono rap e trap, in radio passano classic rock. Nei locali dove vado c’è sempre qualcuno che suona e per i nostri standard fanno paura. Andrò al concerto di Blink 182 e Lil Wayne, il biglietto me lo ha regalato Rovazzi per il mio compleanno”.

Dicono che la sua creatività abbia avuto una scossa dopo il tour con Fedez.

“Gli hater sostengono che sono rinato dopo quel tour, non è vero. Sono rinato con Il bello di essere brutti, nel 2014, per quell’album ho vinto quattro dischi di Platino come Comunisti col Rolex. Io e Fedez volevamo una pausa dalle nostre carriere da solisti per questo abbiamo lavorato insieme. Poi è diventata una roba grossa pure quella”.

Il nuovo album?

“Ho una ventina di demo. Sarà attinente alla realtà”.

Fonte: Il Corriere della Sera.