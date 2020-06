Jarabe de Palo, è morto Pau Donés. Era malato di cancro dal 2015

ROMA – E’ morto all’età di 53 anni Pau Donés, leader e cantante degli Jarabe de Palo. Soffriva di un cancro dall’agosto del 2015.

Lo annuncia la stampa spagnola, riprendendo un post della famiglia sui social.

Nel 1996 Pau Donés e la sua band raggiunsero il successo internazionale con “La Flaca”. Successo poi replicato nel tempo con altri singoli tra cui “Depende”.

La famiglia del cantante ringrazia “il team medico e tutto il personale” degli ospedali che hanno seguito Pau, “per il lavoro e la dedizione che gli hanno dedicato in questo periodo” e chiede “il massimo rispetto per la privacy in questo momento difficile”.

Il musicista era separato e ha una figlia, Sara.

Il comunicato della famiglia.

“La famiglia Donés Cirera – si legge nel comunicato diffuso in queste ore – comunica che Pau Donés è morto il 9 giugno 2020 a causa del cancro contro cui ha lottato dall’agosto del 2015.

Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell’ospedale Vall de Hebrón, l’ospedale di Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’ICO (Institut Català d’Oncologia), Servei de Paliatius dell’Ospedale de Viella e il VHIO (Istituto Oncologico di Vall Hebrón) per tutto il loro lavoro e la dedizione, durante tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto e privacy in questo momento così difficile”.

Pau Donés si era ritirato dalla attività live due anni fa:

“Voglio tranquillizzare tutti: sto bene – aveva dichiarato all’epoca –

O meglio, ho sempre il cancro, ma mi curo e le terapie sembrano funzionare bene. Non sto lasciando la musica perché sto per morire. Lascio le scene perché è il momento giusto, e perché non voglio più perdermi le cose importanti della vita”. (Fonti: Ansa, Il Fatto Quotidiano, YouTube).