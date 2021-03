Jasmine Carrisi lancia l’allarme su Instagram: “Mi sono rotta l’occhio. Aiuto”, ecco cosa le è successo in realtà… La figlia di Albano ha usato per troppo tempo le lenti a contatto stressando il suo occhio.

Proprio in seguito a questo stress, si è rotto un capillare dell’occhio. Per questo motivo, nella foto che ha caricato su Instagram, si vedevano delle macchie rosse che sembravano di sangue.

Jasmine Carrisi ha tranquillizzato i fan dopo essersi ‘rotta l’occhio’

Poco dopo, la stessa Jasmine Carrisi ha tranquillizzato i suoi fan dopo aver lanciato l’allarme in prima persona. Nulla di grave, per qualche giorno la figlia di Albano dovrà rinunciare alle lenti a contatto e dovrà tornare agli occhiali da vista per far riposare l’occhio stressato.

Jasmine è una delle figlie di Albano, i suoi fratelli e sorelle sono: Ylenia Carrisi, Cristèl Carrisi, Romina Carrisi-Power, Albano Carrisi Jr., Yari Carrisi e Brigitta Cazzato.

Jasmine Carrisi, il suo sogno musicale: “Un duetto tra Albano e un trapper”

E’ la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. I suoi nonni sono Lolanda Ottino, Carmelo Carrisi, Fulvio Lecciso. I suoi zii sono: Kocis, Raffaella, Amanda.

Qualche settimana fa, nel corso di una intervista rilasciata a Mediaset, la figlia di Carrisi ha svelato un suo sogno segreto. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni: “Sogno un featuring tra mio padre e un trapper“.