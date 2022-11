La ex-moglie di Jerry Lee Lewis confessa: “Ero la cosa peggiore della sua vita”. Erano cugini, quando si sposarono lei, Myra Williams, aveva 13 anni.

La cugina sposa del cantante Jerry Lee Lewis dice di essere stata incolpata del deragliamento della sua carriera e che il padre “prese la pistola” quando scoprì il loro matrimonio.

Dopo la morte della rock star Jerry Lee Lewis, avvenuta il 28 ottobre all’età di 87 anni, l’ex moglie Myra Williams, oggi 78enne, ricorda il loro matrimonio e di come questo abbia impattato negativamente sulla carriera del cantante, facendola deragliare per anni.

La coppia ha divorziato nel 1970 per “adulterio e abuso” mentre Lewis era imprigionato nel vortice della tossicodipendenza.

Si sposarono nel 1957 quando Jerry Lee Lewis, pianista e cantante statunitense, aveva 22 anni e la Williams appena 13. Lewis e Williams erano cugini di primo grado.

Jerry Lee Lewis è stato uno dei primi pionieri del Rock’n’Roll e la sua fama è cresciuta insieme con star come Elvis Presley, Roy Orbison e Johnny Cash con successi come Great Balls of Fire e Live al Star Club di Amburgo.

La sua scalata alle classifiche, però, si è arrestata quando si è diffusa la notizia del suo matrimonio con la Williams, un anno dopo le nozze. Lewis fu criticato dalla stampa, la sua casa discografica, la famosa Sun Records, smise di promuoverlo e le date delle tournée si interruppero per un certo periodo.

“Ero la cosa negativa della sua vita”, ha dichiarato la Williams in un’intervista rilasciata il giorno dopo la morte del cantante al Los Angeles Times, ricordando come lei e Lewis fossero giudicati duramente dal pubblico.

La Williams ha raccontato di quando i due si innamorarono e fuggirono insieme. Lewis, che all’epoca era ancora sposato con la sua seconda moglie, era stato invitato dal padre di lei a soggiornare nella loro casa di Memphis, nel Tennessee, per consentirgli di registrare alla Sun Records.

Quando il padre della Williams scoprì la relazione inseguì Lewis alla Sun Records con una pistola ma il produttore Sam Phillips lo aveva già avvertito, ha raccontato Myra Williams. Phillips riuscì, poi, a calmare il padre e quando Lewis tornò in città, questi gli disse: “È meglio che tu sia buono con la mia ragazza”.

La Williams ha aggiunto dettagli sul suo matrimonio nell’intervista: “Mi chiamavano la sposa bambina ma io ero l’adulta e Jerry il bambino”.

“Quando ci ripenso, come puoi difenderti quando hai 13 anni? Voglio dire, non c’è una scusa abbastanza valida per cui possa andare bene”.

Durante i 13 anni di matrimonio, fu Williams ad occuparsi della gestione delle finanze e degli affari: comprò una casa per la famiglia mentre Lewis era in tournée e una Cadillac decappottabile rossa che lui le chiese di ritirare anche se lei non aveva ancora la patente.

“Facevo tutto il lavoro, prendevo tutte le decisioni e mi occupavo della gestione degli affari e di questo genere di cose”, ha raccontato al LA Times.

Un anno dopo il matrimonio, Williams ebbe il primo figlio a 14 anni. Il bambino morì tre anni dopo per annegamento quando Williams aveva solo 17 anni. A 19 anni ebbe un secondo figlio.

La Williams ha raccontato che nei primi anni del loro matrimonio le cose andavano bene e che lei e Lewis scherzavano molto insieme.

Il rapporto iniziò a deteriorarsi quando Lewis cominciò a fare uso regolare di droghe e alcol.

“La sua personalità è diventata cattiva”.

“Era un uomo completamente diverso. Era proprio cattivo, capisci?”, ha raccontato la donna.