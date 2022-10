Jerry Lee Lewis è morto, questa volta per davvero. La leggenda del rock n’ roll aveva 87 anni: il suo entourage ha confermato il decesso con un comunicato ufficiale, dopo l‘annuncio erroneo diffuso ieri da Tmz. Lewis si è spento nella sua casa a Memphis.

La causa della morte non è stata resa nota, come evidenzia il Los Angeles Times. L’artista era stato ricoverato in ospedale all’inizio del 2019 per un ictus. Il nome di Jerry Lee Lewis resterà legato soprattutto allo straordinario successo ottenuto nel 1957 con Great Balls of Fire, parte della colonna sonora del film Top Gun.

Chi era Jerry Lee Lewis, la leggenda del Rock

Considerato uno dei padri fondatori del rock ‘n’roll, in realtà Lewis è cresciuto e si è formato in un contesto di musica country. The Killer, così come era soprannominato, era originario della Louisiana e già a 9 anni si era distinto per audacia, imparando da solo a suonare il pianoforte. A 14 anni la sua prima esibizione in pubblico in un concessionario di auto.

Nel suo stile personalissimo e ribelle sono incorporati anche elementi country. Inoltre tra gli anni ’60 e ’70 si era convertito quasi completamente al genere musicale con hit come Another Place, Another Time.

Di recente era anche entrato nella Country Hall of Fame. Ma Lewis ha un posto anche nella Rock and Roll Hall of Fame dal 1986 e uno nella Rockabilly Hall of Fame.