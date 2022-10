Jerry Lee Lewis è morto, anzi no. Tmz, il popolare sito di gossip americano, pubblica la notizia della morte di uno degli ultimi grandi del rock’n’roll e del country dei Cinquanta e Sessanta. Tmz poi si corregge e si scusa. Non è affatto morto: è vivo e sta a Memphis”.

Jerry Lee Lewis non è morto

“Jerry Lee Lewis non è morto. Ci hanno detto che è vivo ed è a Memphis” si legge sul popolare sito di gossip. “Qualcuno che si era detto il rappresentate di Lewis ci aveva prima detto che era morto. Ma non è il caso. Tmz si rammarica dell’errore”, prosegue il sito.

Chi è Jerry Lee Lewis

La leggenda del rock ha 87 anni. Nato a Ferriday in Louisiana, impara da solo, a nove anni, a suonare il pianoforte. A 14 anni si esibisce per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto. Fra i suoi maggiori successi c’è “Great Balls of fire”, “Whole Lot Of Shakin’ Going On”, “High School Confidential” e “Crazy Arms”

Oltre che nel rock’n’roll, Lewis vanta una carriera anche nella musica country. Di recente è anche entrato nella Country Hall of Fame.