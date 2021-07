Joey Jordison, è morto l’ex batterista degli Slipknot. Aveva 46 anni. Da tempo soffriva di mielite traversa

L’ex batterista degli Slipknot Joey Jordison è morto. Aveva 46 anni. A dare la notizia è stata la famiglia dell’artista a Rolling Stone, senza specificare la causa del decesso

Jordison era il batterista degli Slipknot, gruppo metal da lui fondato nel 1995 insieme al percussionista Shawn Crahan e al bassista Paul Gray. Bassista a sua volta defunto per un’overdose di morfina nel 2010.

La malattia di Joey Jordison

Joey Jordison soffriva da tempo di mielite trasversa come conseguenza della sclerosi multipla. La malattia nel 2013 lo aveva costretto a smettere di suonare e a lasciare la band. Non è ancora chiaro però se è stata proprio questa malattia a causarne la morte.

Joey Jordison, è morto l’ex batterista degli Slipknot. Il comunicato della famiglia

“Siamo addolorati nel condividere la notizia che Joey Jordison, prolifico batterista, musicista e artista, è morto serenamente nel sonno il 26 luglio 2021”.

E ancora: “La morte di Joey ci ha lasciato con il cuore vuoto e sentimenti di indescrivibile dolore. Per coloro che conoscevano Joey, capivano il suo ingegno, la sua personalità gentile, il cuore gigante e il suo amore per tutto ciò che riguarda la famiglia e la musica. La famiglia di Joey ha chiesto che amici, fan e media rispettino comprensibilmente il nostro bisogno di privacy e pace in questo momento incredibilmente difficile. La famiglia terrà un servizio funebre privato e chiede ai media e al pubblico di rispettare i loro desideri”.